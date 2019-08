CAGLIARI. Tutti con il volto rivolto al cielo in Sardegna per il meteorite che ha illuminato a giorno la notte tra il 16 e il 17 agosto nel Mediterraneo occidentale tra Sardegna, Baleari e sud della Francia. Centinaia di avvistamenti e molti post sui social per un fenomeno abbastanza raro. Secondo alcuni testimoni. il fenomeno ha fatto pensare a un razzo segnalatore, anche se la luce era più gialla. Pochi secondi ed è sparita.

Secodo gli esperti, si è trattato di un cosiddetto “bolide”: un piccolo corpo, probabilmente di natura ferrosa, molto luminoso a causa del contatto con l'atmosfera.