Oggi alle ore 13.30 in Campania è stata raggiunta la soglia del milione di somministrazioni di dosi.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 725.991 cittadini. Di questi 274.367 hanno ricevuto la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 1.000.358

PROSEGUE LA CAMPAGNA VACCINALE

In attesa di nuove indicazioni, che potrebbero arrivare dalla Regione nel pomeriggio, prosegue regolarmente la campagna di vaccinazione in Campania.

All'indomani del parere dell'Ema sul vaccino Vaxzevria di AstraZeneca e dopo la circolare con le raccomandazioni inviata dal ministero della Salute, negli hub si procede con le somministrazioni.

Per non perdere ore preziose e non bloccare le vaccinazioni, si stanno osservando le disposizioni generali. Alla Fagianeria del Real bosco di Capodimonte, per esempio, nel territorio dell'Asl Napoli 1, da questa mattina si sta somministrando AstraZeneca solo ai caregiver con oltre 60 anni di eta', mentre per gli under 60 si utilizza il Pfizer.

NO CODE O RINUNCE

Non si rilevano eccessive code o rinunce, a differenza di quanto avvenuto nei giorni scorsi alla Mostra d'Oltremare, quando molti cittadini avevano richiesto un altro tipo di siero.