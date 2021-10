NAPOLI. In netta frenata l’effetto Green pass in Campania. L’obbligo di esibire la certificazione verde in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati aveva spinto nei primi giorni il numero dei nuovi vaccinati. Un fenomeno che era stato chiarissimo in base all’aumento delle prime dosi, cioè delle persone che fino a qual momento non si erano ancora sottoposte all’iniezione.