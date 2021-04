La campagna di vaccinazione anti-Covid si allarga alla fascia che va da 60 a 69 anni.

Oggi infatti, la piattaforma è aperta per le adesioni anche per gli over 60 che potranno quindi registrarsi.

Lo ha annunciato ieri annuncia in una nota l'Unità di crisi della Regione Campania: "Domani mattina - si legge - sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 60-69 anni".

Non c'è però, però, la data di inizio delle somministrazioni del vaccino: "Le convocazioni si attiveranno in tempi rapidi, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini" prescisa la nota.

Qui il link per l'adesione degli ultrasessantenni.