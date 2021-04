NAPOLI. L’unica certezza di arrivi di Vaccini in Campania per i prossimi giorni sono le 148.000 dosi di Pfizer, annunciate all’Unità di Crisi per mercoledì. Un quantitativo con cui, rispettando la richiesta di almeno 50.000 Vaccini al giorno, i centri campani durerebbero meno di tre giorni. È quanto si apprende dall’Unità di Crisi che analizza le richieste del commissario nazionale sottolineando che le strutture e il personale per arrivare ai quantitativi di vaccinazioni richieste da Roma ci sono, ma mancano le dosi.