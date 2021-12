NAPOLI. La Regione Campania va avanti nella campagna vaccinale e accelera. E in ottemperanza alle disposizioni nazionali, secondo quanto stabilito dal commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, dal 10 gennaio aprirà alla somministrazione della terza dose dopo quattro mesi invece che gli attuali cinque. Secondo gli ultimi dati aggiornati, la Campania ha somministrato circa dieci milioni e trecentomila dosi a una parte della popolazione, di circa 6 milioni, con un milione di abitanti che continua a non volersi sottoporsi all’immunizzazione.