NAPOLI. La Campania sui vaccini corre da sola. Mentre il generale Figliuolo ribadisce ogni giorno che si deve procedere dano la massima priorità agli over 80, De Luca procede spedito con gli over 50 e insieme alla Basilicata è primo in Italia per il numero di inoculazioni per questa categoria. È al Sud che gli anziani vengono vaccinati meno. La percentuale in rapporto alla popolazione residente è bassa, è alta, invece, in rapporto al numero di iscrizioni sulla piattaforma.