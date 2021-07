NAPOLI. La campagna vaccinale in Campania procede tra enormi contraddizioni. Da una parte la capacità di effettuare tantissime iniezioni ogni giorno da parte degli hub vaccinali, dall’altra la mancanza di prenotazioni da parte degli over 60 e la scarsità di forniture. Il risultato è che in un giorno si accumula l’ennesimo record di somministrazioni e il giorno successivo non ci sono dosi per procedere alla campagna vaccinale. Sono state, infatti, oltre 60mila le somministrazioni di vaccino effettuate in 24 ore in Campania.