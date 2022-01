"La cosa più strana è che a volte osserviamo che qualche ginecologo e qualche pediatra esprimono prudenza sul vaccino anti-Covid, andando proprio contro le indicazioni delle nostre società scientifiche che ormai da maggio, basandosi sui dati americani, hanno indicato la necessità, l'opportunità e l'aiuto che viene alla donna in gravidanza quando si vaccina.

Il messaggio deve essere invece forte e chiaro: non stiamo parlando di una cosa sperimentale su qualche centinaio di casi, parliamo omai di quasi mezzo milione di donne vaccinate in gravidanza con nessun effetto collaterale importante". Sono le parole con cui Enrico Ferrazzi, direttore Ostetricia della Clinica Mangiagalli-Policlinico di Milano, invita le mamme in attesa ad "abbandonare timori non supportati dalla scienza" sulla vaccinazione anti-Covid.

"Un gesto due volte importante, per loro e per i bambini" che portano in grembo, spiega l'esperto all'Adnkronos Salute, rassicurando anche sul fronte reazioni avverse. "Anche gli effetti più comuni, la febbricola e quant'altro, sono più rari in gravidanza.

La placenta - sottolinea - è fatta apposta per passare gli anticorpi dalla mamma al bambino e l'organismo materno in gravidanza è fatto apposta per rispondere alle infezioni ed è importante che si capisca il vantaggio di stimolare il sistema immunitario senza correre rischi. Lo scopo dei vaccini è simulare un'infezione controllata, in questo caso lo si fa con questi straordinari vaccini a mRna che sono un'innovazione tecnologica e scientifica incredibile". Ferrazzi su questo punto è fermo.

Tanto che aggiunge: "Personalmente sarei stato a favore della cessione dei brevetti, come proposto qualche mese fa. La realtà è che le aziende non lo fanno non tanto per Covid, ma perché questa tecnologia servirà anche per tante altre malattie e se la tengono ben stretta. Senza entrare in un discussioni complicate di etica della produzione industriale, va detto che questi sono vaccini eccellenti".