Sarà un'infermiera a ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid. La somministrazione del siero è in programma domenica 27 dicembre all'Inmi Spallanzani di Roma, per il V-Day che partirà in contemporanea in tutta Europa. Lo si apprende da fonti della Regione Lazio.

In particolare, saranno "una infermiera, due medici, un operatore socio-sanitario e una ricercatrice" le prime 5 persone a cui verrà somministrato il vaccino anti-Covid domenica 27 dicembre, nella giornata del V-Day allo Spallanzani", come precisa in una nota la direzione dell'Inmi Spallanzani di Roma. Le 5 persone sono tutte dipendenti dell'Istituto.

ARCURI - Il 26 dicembre, 9.750 dosi del vaccino Pfizer destinate al nostro Paese partiranno dal Belgio e giungeranno all’ospedale Spallanzani di Roma. Da qui, per consentire all’intero Paese di partecipare al Vaccine day europeo, l’esercito le preleverà per distribuirle in tutte le altre Regioni. Lo fanno sapere gli uffici del commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri in una nota.

Le successive dosi di Pfizer, così come previsto dal Piano Vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati dalla Struttura commissariale in accordo con le Regioni.

D'AMATO - "Domenica ci sarà la prima vaccinazione anti-Covid allo Spallanzani, è un inizio simbolico. Le dosi totali previste del vaccino per il Lazio sono 955 e verranno date inizialmente a chi poi dovrà occuparsi delle immunizzazioni", le parole dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel suo intervento alla conferenza stampa di Federfarma Roma e Federfarma Lazio per il report ad un mese dall’accordo tra Regione Lazio e Federfarma che ha permesso alle farmacie del territorio di effettuare tamponi rapidi e test sierologici all’interno delle loro strutture (o in gazebo esterni).

GALLI - "Il 27 dicembre sarò uno dei primi a fare il vaccino qui in Lombardia. Il messaggio forte è chiaro è 'arriva il vaccino e io me lo faccio subito'". Il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, domenica riceverà il vaccino contro il coronavirus. "E’ corretto dare un segnale forte e chiaro. Il punto non è vaccinare i vecchi babbioni come me, il punto diventa l’estensione della vaccinazione a tutta la popolazione", dice a L'aria che tira. Lo farebbe davanti alle telecamere per sensibilizzare l'opinione pubblica? "Non so come succederà esattamente, spero non si arrivi a nulla di spettacolarizzato e grottesco", dice Galli.