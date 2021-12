Primo caso di variante Omicron del covid in Liguria, sequenziato presso il Laboratorio di Igiene dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova. Il sequenziamento - riferisce una nota dell'ospedale - è derivato da approfondimenti su un caso di positività riscontrato su una donna di 71 anni residente ad Andora, reduce da un viaggio di piacere in Sudafrica. La donna non è ad ora ricoverata, ha effettuato due dosi di vaccino e presenta una bassa sintomatologia.

E c'è un altro probabile caso di nuova variante anche nel Lazio: "Variante Omicron: probabile ulteriore contatto di caso del militare nigeriano, notificato al ministero e alla regione Calabria", comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.