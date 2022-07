MADRID. La massima manifestazione cinofila della Federation Cynologique Internazionale è il World Dog Show che si svolge ogni anno in un Paese diverso. Dal 23 al 26 giugno si è svolta a Madrid. Per chi è proprietario di cani di razza che partecipano a gare espositive di bellezza (come Bruno Dantini) e per chi è un allevatore professionale di cani di razza (come Ernesto Acampora), pensare di partecipare ad una gara mondiale di bellezza mette una buona dose di ansia. Bruno ed Ernesto però con una sana grinta e determinazione hanno lavorato duramente per mesi sull’addestramento e allenamento dei propri cani, cercando di perfezionare gli aspetti che contribuiscono alla formazione del giudizio finale dei giudizi: portamento, obbedienza, cura del pelo, salute psico-fisica dei cani convinti, inoltre, di essere proprietari e allevatori di soggetti che rispecchiano ottimamente lo standard di razza. Bruno partecipa a due gare: alla Speciale di razza ed all’esposizione mondiale portando sul ring due esemplari di Coton de Tulear, un maschio già campione estero ed italiano di 20 mesi ed una femminuccia di appena 6 mesi e mezzo, alla sua “prima” sul ring. Queste due nuvole di cotone subito fanno capire di non erano venute da così lontano per partecipare e basta, volevano dire la loro. Il maschio otteneva un inaspettato titolo di Campione di Spagna di bellezza e la piccola, invece, il titolo mondiale di “Puppy World Promise”.

Bruno cosa hai pensato?

«In verità credevo di aver compreso male le parole in inglese del giudice. Poi guardandomi intorno e incrociando lo sguardo di mia moglie ho realizzato che la piccola “Carbonebianco nuovo Queen Mary” era davvero diventata la “regina” della sua classe. L’abbraccio con la cucciola e mia moglie mi ha fermato il tremolio delle gambe».

La domenica è il turno di Ernesto Acampora e del suo rottweiler maschio di 24 mesi di nome Gigolò, frutto del suo allevamento professionale Enci/FCI denominato “della Pietra Lavica”. Il ragazzone di 50 kg, già campione estero, era visibilmente carico e fisicamente perfetto, appariva definito nella muscolatura e nelle linee come un culturista pronto ad esibirsi a Mister Universo. Ernesto invece era stranamente nervoso; a differenza di Bruno non era per lui il primo mondiale ma sentiva che la terra madrilena poteva celebrare e gratificare il suo lavoro di anni. Ernesto e Gigolò entrarono sul ring insieme agli altri maschi provenienti da varie parti del mondo e dopo il controllo del giudice ed i giri di ring comparativi, Gigolò veniva dichiarato primo nella sua classe ed il secondo maschio più bello in assoluto, ricevendo il titolo di riserva RCACIB - vice campione del Mondo maschi. Il tempo di abbracciare il suo figlioccio e la sua famiglia che accade poi quello che tutti i professionisti del settore auspicano: tutti gli allevatori di rottweiler e gli appassionati presenti ai bordi del ring, si recavano da Ernesto per prendere i suoi contatti, chiedere info sull’allevamento e fare una foto con Gigolò. L’apprezzamento unanime dell’ottimo lavoro fatto. La vittoria del titolo di RCACIB permetteva a Gigolò di vincere il titolo di Campione di Spagna di bellezza, stesso titolo che ha ottenuto il maschio di Coton de Tulear di Bruno chiamato x-Simba della Proveda.

Bruno ora dovrai anche tu contribuire alla selezione della razza che possiedi...

«Sicuramente lo farò a livello amatoriale. Il desiderio di imparare è grande, come grande la voglia di calpestare altri ring e mettermi in discussione».

Chi è del settore sa che il titolo che hai conquistato con Gigolò non è un punto di arrivo: Cosa ne pensi Ernesto?

«Assolutamente no. È “solo” la conferma che il lavoro che sto facendo da anni è corretto. È lo stimolo giusto per migliorarmi ancora».

Entrambi desiderano ringraziare il presidente dell’Enci Dino Muto ed i presidenti delle rispettive società specializzate riconosciute da Enci/FCI per i continui sforzi profusi e la vicinanza istituzionale.

Tanto lavoro e tanti chilometri regalano a questi due cinofili campani la possibilità di aver scritto nel libro del Wds 2022 gli ottimi risultati ottenuti e portare alto il nome della cinofilia partenopea.