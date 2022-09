Visto il caro bollette serve uno sforzo maggiore per le offerte in chiesa. È l'appello ai fedeli lanciato dal parroco Don Antonio Lucariello durante la Messa per la festa patronale di Sant'Eufemia a Carinaro, nel Casertano. Il video è stato diffuso sui social e rilanciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

«Chi passa attraverso le nostre strade per i nostri palazzi, accogliamolo con il sorriso, con le nostre preghiere e con il dono della generosità, come avete sempre fatto. - dice il sacerdote -Quest’anno con qualcosina in più, perché dovunque siamo andati ad acquistare e fare contratti ci hanno detto che è aumentato tutto. Allora qualche cosina in più, non dico quanto, rispetto agli altri anni e credo che riusciamo a coprire tutte le spese. Basta un pochino in più. Voi avete già capito. Dio ama chi dona con gioia, Dio ama con generosità chi dona veramente con tutto il cuore ma non con tristezza, non con le lacrime. Mi raccomando, facciamo come fanno gli sposi, con le lacrime di gioia».

La richiesta di una maggiore generosità da parte dei fedeli ha scatenato una lunga scia di polemiche dentro e fuori dai social.