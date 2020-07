«La Campania oggi è a contagio zero, il focolaio di Mondragone è stato isolato». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. «Dobbiamo continuare a tenere gli occhi aperti - ha aggiunto De Luca - e quando dovesse emergere qualche problema, dobbiamo denunciarlo, affrontarlo e risolverlo con estrema decisione e tempestività. Non dobbiamo occultare nulla, dobbiamo fare sempre operazioni verità, a maggior ragione quando parliamo della salute dei nostri familiari e concittadini».

MODELLO UNIVERSIADI. «Si evoca il modello Genova e il modello Genova per me va bene, ma io evoco un altro modello: il modello Universiadi che abbiamo seguito qui in Campania». De Luca ricorda che «in Campania in 10 mesi abbiamo realizzato il completamento, o fatto ex novo, per 70 impianti sportivi, facendo le gare e avendo un contesto di assoluta trasparenza. Mi pare che questo sia un modello che possiamo seguire: efficacia, rapidità di interventi ma legalità. Mi auguro che il Governo si attesti su questa linea».

MES. «Non utilizzare i 37 miliardi del Mes sarebbe un atto di totale irresponsabilità». «È stata fatta un'ipotesi - ha aggiunto - l'utilizzazione del Mes ha come destinazione la materia sanitaria e tutto quanto connesso alla materia. Dal mio punto di vista sarebbe un atto di totale irresponsabilità non utilizzare i 37 miliardi per la materia sanitaria, un mondo sconfinato che potrebbe essere aiutato con questi 37 miliardi».

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. «La semplificazione amministrativa è uno degli obiettivi principali da perseguire se vogliamo rilanciare l'Italia. Ovviamente dobbiamo evitare di fare operazioni scriteriate, cioè di fare in modo che, per liberarci di un vizio, non cadiamo nel vizio opposto». «Semplificare radicalmente il codice degli appalti - ha aggiunto - significa realizzare opere in tempi rapidissimi, dare respiro alle imprese, cambiare la faccia dell'Italia, ma non può significare mettere l'economia del Paese nelle mani della delinquenza organizzata o dei ladri. Semplificare è un dovere, ma immaginare di dare tutti gli appalti sotto una certa soglia a trattativa privata significa aprire la strada alla criminalità ed espellere dal mercato le imprese serie. Così prevalgono i più traffichini e capaci di ammanigliamento, e in alcuni territori d'Italia quelli che hanno alle loro spalle i delinquenti».

ZONA ROSSA IN 24 ORE. «Nelle palazzine ex Cirio abbiamo istituito la zona rossa entro 24 ore, non abbiamo avuto dispute sulle competenze». «Abbiamo affrontato il focolaio di Mondragone - ha aggiunto De Luca - con il rigore e la tempestività di sempre. abbiamo fatto i tamponi a tutti gli abitanti nelle palazzine ex Cirio di Mondragone, sia italiani, sia bulgari e di varia nazionalità. Abbiamo individuato, oltre i primi 43 tamponi, altri contagiati in un'impresa agricola presso la quale lavoravano alcuni residenti. Abbiamo istituito la zona rossa entro 24 ore, non abbiamo avuto dispute sulle competenze, abbiamo fatto la zona rossa: nessuno entra e nessuno esce, tranne la prima notte quando non c'è stata da parte delle forze dell'ordine la vigilanza adeguata». La mini zona rossa delle Palazzine Cirio, ha ricordato De Luca, è stata «prolungata di una settimana per arrivare ai 14-15 giorni necessari per attendere l'eventuale incubazione del virus. Poi rifaremo i tamponi a tutti e ci auguriamo di non trovare altri positivi. Se dovessero esserci, saranno ricoverati in strutture Covid ma libereremo le palazzine in condizioni di sicurezza».

SALUZZO. «Mi è capitato di ascoltare ieri notizie relative a una cittadina del Piemonte, credo Saluzzo, dove hanno scoperto che ci sono degli stagionali di altri paesi d'Europa o extracomunitari che vanno a raccogliere la frutta. Ho visto delle immagini paradisiache, mi è parso di sentire che molti di questi stagionali dormissero nei giardini, nei parchi pubblici, ma la descrizione che è arrivata di quella realtà era simile alla descrizione di un picnic fatto sui prati fioriti, non le immagini di guerra che arrivavano da Mondragone, ma gente che dormiva tranquillamente nei parchi pubblici». «Mi è parso di rilevare - ha aggiunto De Luca - una qualche diversità nel modo di presentare un problema in larga misura sovrapponibile, quasi identico. Ma, come sapete, la Campania appartiene alla categoria degli afflitti, non dei fortunati. Mi è parso di capire che in quella cittadina si facessero i controlli della temperatura corporea e poi credo i test sierologici. Non ho sentito i tamponi, ma anche se fossero stati fatti, i tamponi vanno fatti a prescindere della temperatura perché oggi il 90% positivi sono asintomatici. Noi i tamponi li abbiamo fatti», ha concluso.