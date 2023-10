SALERNO. «Non bisogna demotivare i Comuni e i soggetti attuatori, perché nella confusione poi si crea la paralisi». È un nuovo allarme sul Pnrr quello che Gaetano Manfredi (nella foto) lancia al Governo. Al centro delle preoccupazioni del sindaco di Napoli le correzioni al Piano operate da Plazzo Chigi, con il taglio dei fondi relativi ai progetti di riqualificazione di Scampia e Taverna del Ferro. A Palazzo di Città, a Salerno, dove si tiene la l’assemblea regionale dell’Anci Campania, Manfredi rivendica il ruolo «fondamentale nella realizzazione finale del Pnrr» che hanno i Comuni. Ma, aggiunge, «le scelte che sono state fatte fino ad oggi ci hanno penalizzati».

I COMUNI PRINCIPALE SOGGETTO ATTUARE. Manfredi chiede che i Municipi restino «il principale soggetto attuatore del Pnrr», ma soprattutto «il raccordo con i bisogni dei cittadini e la realizzazione delle infrastrutture che servono ai cittadini». D’altra parte, aggiunge, «si sapeva che la realizzazione sarebbe stata complicata perché i tempi sono estremamente ristretti. Ma si tratta di un piano d’investimenti indispensabile per il Paese».

RILANCIO PER IL CAMPO LARGO. Manfredi poi parla delle elezioni regionali, rilanciando l’alleanza con il M5S: «Lavorare sul campo largo è l’unica cosa possibile». È una questione di numeri: «Il centrosinistra ha due forze politiche importanti: il Pd e il M5S che si dividono la larga parte dell’elettorato. Per poter vincere ricorda Manfredi devono stare insieme e per stare insieme non bisogna sommare le percentuali ma bisogna avere un progetto politico comune».

«CANDIDARE CHI HA PIÙ CHANCES DI VITTORIA». Ma chi candidare come governatore? Nomi Manfredi non ne fa, ma il ragionamento che sviluppa non esclude affatto la possibilità di una terza ricandidatura del governatore uscente, Vincenzo De Luca. Anzi. «Mettiamo al centro la vittoria delle elezioni, poi chi sarà più in grado di farle vincere, quello deve scendere in campo».

LA RIQUALIFICAZIONE DEL MASCHIO ANGIOINO. Partecipando poi a Napoli alla nuova installazione d’arte contemporanea “Lacrime di coccodrillo”, posizionata nelle prigioni del Maschio Angioino, Manfredi rivela che il Comune sta lavorando a un progetto di riqualificazione del Maschio Angioino: «Al momento stiamo lavorando sulla rimessa in sicurezza e per fare in modo che il castello sia tutto visitabile spiega alcuni lavori partiranno subito mentre per altri sarà necessario reperire una quota importante di risorse». Ma l’obiettivo dell’amministrazione è anche quello di ottenere «un ritorno economico che possiamo utilizzare per reinvestire sui beni culturali della città». Infine, per quanto riguarda “La Venere degli stracci”, l’installazione in piazza Municipio che a luglio fu distrutta da un incendio opera di un clochard, il sindaco promette che «nel giro di qualche settimana annunceremo il percorso che abbiamo deciso di concerto con il maestro Pistoletto».