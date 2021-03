Una app per «ascoltare» ed «essere vicino a tutti, trovando soluzioni», dal nome inequivocabile: "Mastella". La segreteria cittadina e provinciale di Benevento di "Noi Campani", partito politico fondato e guidato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, annuncia la nascita della app che sarà in funzione da aprile.

«Il sindaco di Benevento Clemente Mastella - spiega una nota - si è da sempre occupato di politica e in un momento storico così delicato è sicuramente questo un punto di forza. Politica è anche capacità di rinnovare l'impegno che interpreti al meglio una società che evolve alla velocità di quella modernità che ogni giorno ci propone nuove sfide ed orizzonti. E anche questa volta non poteva non immaginare un nuovo modo di essere vicino a tutti trovando soluzioni, partendo dalla cosa più semplice: ascoltare».

"Mastella", spiega la segreteria di Noi Campani, «sarà la prima App munita di intelligenza artificiale dedicata alla politica che ascolta e risolve e Clemente Mastella il primo politico ad utilizzare le tecnologie emergenti per identificare con tempestività i segnali di una Benevento che vive e vuole ripartire prima di tutto e di tutti. Benevento della storia e, da oggi, della tecnologia che diventerà un riferimento e soprattutto un “metodo" per affrontare sfide e generare opportunità a partire dai giovani. L'obiettivo è quello di riposizionare Benevento, una città del Sud, per collocarla al centro di un processo innovativo sviluppando sinergia con i centri di innovazione ed eccellenza che fanno parte del nostro territorio. Ricerca, innovazione e ascolto la linee guida che ispireranno il nuovo “Metodo Mastella" che ancora una volta saprà dare le risposte con quella velocità a cui oggi siamo tutti abituati. Dal mese di Aprile troverete un Politica rinnovata ed una nuova porta sui vostri telefonini con una sola parola d'ordine: dillo a Clemente», conclude la nota di Noi Campani.