NAPOLI. Il Pnrr destinato ad essere «un grande fallimento»; l’accordo sui fondi europei di coesione che «siamo pronti a siglare domani mattina», ma «non saremo maggiordomi di un Governo arrogante e incompetente»; la quarta linea del termovalorizzatore di Acerra che «non si farà», mentre entro «un anno e mezzo sarà risolto» il problema delle ecoballe. È un Vincenzo De Luca (nella foto) che affronta tutte le principiali questioni sul tappeto quello che prima partecipa ad un convegno dell’Ance sul Pnrr a Salerno, e poi “si offre” durante la tradizionale diretta social settimanale. Il governatore campano smonta innanzitutto la narrativa sul Pnrr che, preconizza, «si avvia a essere un grande fallimento, come qualcuno di noi ha detto da un po’ di tempo».

LA BUROCRAZIA E L’ACCENTRAMENTO. Per De Luca le malattie che minano alla base la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono un misto «di burocratismo, d’incapacità amministrativa e di arroganza del potere». A questo si aggiunge la tendenza del Governo «ad accentrare tutte le partite finanziarie: Pnrr, fondi di coesione, Zes, fondo di perequazione infrastrutturale, stanno affondando nella palude burocratica. Si stanno impiccando con le loro mani».

«PNRR, INUTILE SUONARE LE TROMBE». Per il governatore campano «questi non riescono ad investire fondi strutturali. Questo suonare le trombe ogni volta sul Pnrr, con frasi del tipo “Siamo primi in Europa”, poi leggiamo la relazione della Corte dei Conti e vediamo che gli investimenti sulle infrastrutture sono non più del 15%, tutto il resto sono pagamenti individuali che abbiamo fatto, utilizzo di fondi europei per coprire i buchi di bilancio».

«CITTÀ ALLA PARALISI». Insomma, spiega De Luca «uno dei limiti dell’Italia è che non ha l’economia della trasformazione urbana. Noi abbiamo le città sostanzialmente paralizzate».

«BATTERCI CONTRO LA PALUDE BUROCRATICA». Per questo, aggiunge parlando alla platea dei costruttori dell’Ance, la Regione ha approvato in commissione consiliare la nuova legge urbanistica: «Se noi uniamo le opportunità che offre al mondo delle imprese edili la nuova legge urbanistica, ai 6 miliardi di euro del fondo sviluppo e coesione che il ministro Fitto continua a tenere bloccato da un anno e mezzo, a due miliardi e trecento milioni di euro che abbiamo strappato per l’edilizia ospedaliera, allora possiamo davvero offrire una prospettiva di sviluppo straordinaria. Dovremmo batterci insieme contro la palude burocratica».

«GOVERNO ARROGANTE E INCOMPETENTE». Da qui all’annosa polemica sui fondi europei il passo è breve: «Noi siamo pronti a siglare l’accordo domani mattina spiega De Luca -. Ma non siamo pronti a fare i maggiordomi e a vendere la nostra dignità a un Governo arrogante e incompetente», spiega in diretta social.

«IRRESPONSABILE RICORSO». De Luca ricorda che il 5 aprile scadranno i 45 giorni di tempo dati «dal Tar al ministro per sottoscrivere l’accordo con la Regione Campania, ma il ministro della Coesione ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Siamo all’irresponsabilità totale».

IL TERMOVALORIZZATORE. Sul termovalorizzatore di Acerra De Luca conferma di aver «ritenuto che fosse giusto bloccare definitivamente l’ipotesi della quarta linea. Ho comunicato ad Acerra che non è solo sospesa ma cancellata». Sempre in tema di rifiuti, il presidente campano assicura che «con gli impianti che abbiamo realizzato nell’arco di un anno e mezzo o poco più avremo risolto il problema gigantesco di quattro milioni e mezzo di tonnellate di ecoballe». Non manca la polemica col ministero della Cultura per la nomina a Capodimonte, di Eike Schmidt, ora pronto a candidarsi a sindaco di Firenze per il centrodestra: «È una mancanza di rispetto per Napoli», tuona De Luca.