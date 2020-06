SALERNO. «Oggi la Campania si presenta a testa alta. Siamo la Regione che ha retto meglio di tutti. Proviamo ad immaginare se Codogno si fosse trovata qui, cosa sarebbe successo. Ci avrebbero tappato la bocca per altri 30 anni. Noi però siamo persone civili, non speculiamo su nulla». Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante un intervento dall'area portuale di San Marco di Castellabate, in Cilento. «In base agli abitanti la nostra regione ha il tasso più basso d'Italia per contagiati e deceduti da coronavirus. Abbiamo fatto un miracolo nonostante qualche polemica sgangherata di qualche collega del Nord» conclude De Luca.

IL COTUGNO. «Evitate di andare in giro per l'Italia, non serve a niente. Oggi gli ospedali più sicuri d'Italia sono in Campania». «Abbiamo dovuto scoprire dall'America che l'ospedale migliore al mondo per la cura del coronavirus è il Cotugno di Napoli», ha aggiunto.

VOTO. «A Roma c'è un governo e delle forze politiche di squinternati». Così, parlando della data delle elezioni regionali, che il governatore vorrebbe a luglio, anziché a settembre in concomitanza dell'apertura dell'anno scolastico e dell'inizio del periodo influenzale. «Hanna paura di andare a votare - dice rivolto alle forze politiche di opposizione - fa niente, perderanno ancora più voti».

ORARI DEI LOCALI. «In settimana cominceremo ad attivare altre attività: turismo, locali. Cercheremo di allungare anche gli orari». «Apriamo progressivamente - aggiunge De Luca - e avvieremo due campagne screening, una sul personale sanitario, un'altra per il personale scolastico, con 110mila controlli».

CAMPANIA SICURA. «La Campania è terra sicura. E su questo si deve puntare nella promozione del turismo. I turisti e le famiglie si muovono se hanno la certezza di essere in un territorio sicuro».