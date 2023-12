«Abbiamo salutato il soprintendente di Capodimonte, Sylvain Bellenger, che ha diretto in questi anni Capodimonte in maniera straordinariamente positiva. Lo abbiamo salutato, arriva un nuovo soprintendente, il dottor Schmidt, che dirigeva gli Uffizi a Firenze. Massimo rispetto, massima collaborazione, a condizione, ovviamente, che il nuovo soprintendente non si faccia trascinare nella politica politicante». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì.

«Leggiamo sui giornali - ha proseguito - che si pensa di candidarlo al Comune di Firenze. Questa sarebbe una cosa intollerabile, non possiamo avere i soprintendenti in una realtà come Capodimonte, un valore mondiale, che siano, come dire, precari, sarebbe un'offesa alla città di Napoli e alla Regione Campania, a una delle strutture museali più belle del mondo, Capodimonte. Questo sarebbe inaccettabile. Ci auguriamo che il ministero delle Cerimonie non si copra di gloria anche a Capodimonte come si è coperto di gloria per il Teatro San Carlo dove abbiamo assistito alla vergogna di un doppio sovrintendente per il dilettantismo del ministero della Cultura che aveva approvato una legge ad hoc che poi è stata annullata dai tribunali. Dilettanti allo sbaraglio. Dopo aver offeso il Teatro San Carlo ci auguriamo - ha concluso De Luca - che non si offenda anche Capodimonte».

Sulle dichiarazioni di De Luca interviene Luciano Schifone, consigliere del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. «Il ministro Sangiuliano ha fatto la migliore scelta per Capodimonte nominando il Direttore degli Uffizi di Firenze, considerato da tutti la punta di Diamante del sistema Museale Europeo con esperienza Internazionale. - dice Schifone - Naturalmente la cosa non poteva digerirla De Luca, il professionista dei fallimenti in regione Campania, che risulta ultima in tutte le statistiche regionali sia servizi, dai trasporti alla Sanità, sia negli investimenti di fondi europei che Pnrr. Sarà per questo che invece di proporre collaborazione si esercita in dichiarazioni criptiche prive di fondamento. Stia tranquillo e faccia un Buon Natale, Capodimonte è in buone mani».