NAPOLI. Più approdi, più passeggeri. A Napoli il mercato crocieristico naviga con il vento in poppa. A confermarlo, i dati 2023 illustrati alla Bit dall’Adsp del Tirreno Centrale. Un trend che proseguirà anche nel 2024 e che faranno dello scalo napoletano il secondo dopo Civitavecchia per numero di approdi e passeggeri, secondo Tourism Italian. «Non ci meravigliamo dei dati forniti a Milano. Nell’ultimo weekend la città si è affollata di turisti e le prospettive per Pasqua sono buone», dice Antonio Lettera, della Sezione Turismo dell’Unione Industriali.