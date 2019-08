NAPOLI. «I recenti accertamenti sulle dinamiche di alcuni roghi, che hanno interessato in particolare l'area casertana, hanno confermato quanto è apparso evidente fin da subito. L'attivazione di molteplici e concomitanti punti d'innesco degli incendi dimostra senza più margini di dubbio la matrice dolosa e l'esistenza di una strategia unitaria». Lo dichiara il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. «Nessuno e tanto meno l'amministrazione regionale - aggiunge Bonavitacola - ha minimamente sottovalutato il fenomeno. E infatti ha apprestato le azioni di propria competenza e anche oltre, per il pronto intervento h24 in stretto raccordo con la preziosa ed altamente professionale azione dei vigili del fuoco. Il punto vero è un altro: quando ci si trova non più di fronte a roghi occasionali, ma ad una catena di azioni con palese origine dolosa, chi deve contrastare una così evidente regia criminale?». Bonavitacola sottolinea che «il controllo del territorio chiama in causa direttamente chi ha competenze e responsabilità in materia di ordine pubblico. A partire dal Ministero degli Interni. Solo un adeguato dispiegamento di uomini e mezzi e un efficace coordinamento del loro impiego, può portare ai risultati necessari. Questo lo capisce chiunque, ad eccezione di chi ha solo voglia di galleggiare in una banale propaganda politica a carattere stagionale. Intanto - conclude Bonavitacola - chiediamo a tutti di mantenere alta la vigilanza sul fenomeno dei rifiuti abbandonati per circoscrivere e affrontare in via preventiva le situazioni a rischio, utilizzando per ogni utile segnalazione i recapiti dei presidi territoriali riportati sul sito smacampania.info».