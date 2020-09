«Pur non essendo questa una nostra competenza, abbiamo deciso di farci carico del problema della misurazione della temperatura agli alunni prima di entrare in classe». Così su Fb il governatore della Campania Vincenzo De Luca, spiegando di aver previsto un contributo di 3mila euro a istituto per l'acquisto di termoscanner.

«Abbiamo fatto un bando per dare a tutti gli istituti un contributo di tremila euro finalizzati all'acquisto dei termoscanner. Il 90% degli istituti ha chiesto il contributo. Siccome i plessi scolastici sono molti di più degli istituti, distribuiremo anche 3600 pistole per la misurazione della temperatura corporea. È una operazione questa che vuole contribuire a dare sicurezza sanitaria alle famiglie, agli studenti e a tutto il personale scolastico».