CASERTA. A Castel Volturno e Mondragone, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, al termine di un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato contrasto illegalità diffusa, coadiuvati da quelli del Gruppo Carabinieri di Aversa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Napoli, un 15enne di Napoli responsabile di detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con contestuale sequestro 5,05 grammi di cocaina. Il giovanissimo è stato sorpreso all'altezza della rotatoria di Pescopagano di Mondragone, sulla Statale 7 quater Domiziana, mentre si nascondeva addosso la droga.

Nel corso dello stesso servizio i militari dell’Arma hanno eseguito un ordine di carcerazione con prosecuzione della detenzione in regime degli arresti domiciliari, emesso dall’ufficio esecuzioni penali Procura Napoli Nord, nei confronti di un 30enne pregiudicato di Castel Volturno che, condannato in via definitiva, dovrà espiare la pena di anni 3, mesi 4 e giorni 28 di reclusione poiché riconosciuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso ad Aversa il 7 luglio dello scorso anno.

Sempre nel corso del servizio sono stati controllati 40 veicoli, 61 persone, elevate 4 sanzioni amministrative, sottoposti a sequestro un veicolo, ritirate una carta di circolazione e comminate sanzioni pecuniarie amministrative per 10.900 euro.