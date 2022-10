In prossimità della commemorazione dei defunti, Eav ha disposto il potenziamento dei servizi ferroviari verso il cimitero di Poggioreale con dieci coppie di corse, tra le ore 7 e le 14:30 circa, nei giorni 30 ottobre e 1° novembre tra Napoli e Volla che si aggiungono alle corse già previste nei giorni festivi sulla linea di Napoli - Nola - Baiano: - 10 corse in direzione Volla - 10 corse in direzione Napoli (origine Volla) - 20 corse in direzione Baiano - 20 corse in direzione Napoli tutte con fermata nella stazione di Poggioreale, per un totale di 60 corse nei giorni festivi (30/10 e 01/11).

Nei giorni feriali c'è già il servizio ordinario sia della linea Napoli - Nola - Baiano che della linea Napoli - Torre Del Greco via Centro Direzionale così sintetizzabile: - 24 corse in direzione Baiano; - 24 corse in direzione Napoli (origine Baiano) - 8 corse in direzione Pomigliano - 8 corse in direzione Napoli (origine Pomigliano) - 19 corse in direzione Torre del Greco via Centro Direzionale - 19 corse in direzione Napoli via Centro Direzionale (origine Torre del Greco) - 1 corsa in direzione Sorrento via Centro Direzionale - 1 corsa in direzione Napoli via Centro Direzionale (origine Sorrento) tutte con fermata a Poggioreale per un totale di 104 corse nei giorni feriali.