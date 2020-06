SALERNO. Un medico di 49 anni, primario presso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, accusato di aver costretto una paziente a subire atti sessuali, è stato sospeso dall'esercizio della professione per un anno.

Ad eseguire la misura cautelare decisa dal gip è stata questa mattina la Squadra Mobile della Questura di Salerno.

L'indagine è scattata in seguito alla denuncia della donna, una quarantenne, che ha raccontato di come il medico l'avrebbe costretta a subire atti sessuali.

Gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere che il professionista, abusando della sua qualità di medico, nel corso di una visita medica in un ambulatorio, avrebbe messo la vittima in una condizione di soggezione psicologica costringendola a subire atti sessuali, facendo passare subdolamente tali manovre, per un atto medico.