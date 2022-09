«La sentenza della Cassazione che decide la ripresa della demolizione delle case abusive e' una doccia gelata». Lo ha dichiarato il consigliere regionale Severino Nappi, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1. «Mi sono impegnato come consigliere regionale per sanare questa ferita aperta da troppi anni e lo faro' definitivamente in Parlamento quando saremo al Governo con l'aiuto del Partito. È assurdo pensare che, alla fine dell'emergenza Covid, migliaia di persone rischino di non avere una casa, buttata giu' dalle ruspe. Non si buttano per strada famiglie che hanno dovuto fare abusi di necessita' per vivere, per dare un tetto ai loro figli. Il governatore De Luca ha detto no alla proposta di condono avanzata dalla Lega fregandosene altamente di chi rischia di andare sotto i ponti. Stabilire l'abbattimento di una abitazione, come nel caso della signora di Pozzuoli e della sua casa a Bacoli, non puo' prescindere dalla considerazione che non tutti gli abusi sono uguali. Questa e' una battaglia di civilta' che dobbiamo e vogliamo portare a termine», ha concluso Nappi.