Aveva da poco acquistato, in pieno giorno, una dosa di cocaina da un pusher quando, accortosi dell'arrivo dei carabinieri, ha tentato la fuga gettando la dose dal finestrino e ingranando la marcia della sua Jeep Renegade.

Un tentativo di allontamento smorzato sul nascere dallo scontro violento con l'auto dei carabinieri rimasta danneggiata nella sua parte anteriore. La droga, prontamente recuperata, è stata sottoposta a sequestro.

È quanto accaduto in via Brecciale a Santa Maria a Vico, nel Casertano, dove i militari hanno arrestato il pusher, un 52enne già noto alle forze dell'ordine, e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di veicolo militare l'acquirente, un 58enne del casertano, anch'egli noto alle forze dell'ordine.

Il 58enne, inoltre, segnalato alla prefettura di Caserta per la sanzione amministrativa relativa al possesso di sostanze stupefacenti. Il 52enne si trova ora ai domiciliari e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.