CASERTA. Finisce in tribunale una vicenda condominiale sfociata in una violenta aggressione che ha visto come parti due vicine. L'episodio è avvenuto a Piedimonte Matese, nel Casertano. In particolare la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio di una donna di 52 anni, difesa dall'avvocato Pierluigi Grassi, e l'udienza preliminare si celebrerà il 26 ottobre prossimo dinanzi al Gip Emilio Minio. La donna è stata denunciata dieci mesi fa dalla parte offesa, una condomina difesa dai legali Raffaele e Gaetano Crisileo, che fu aggredita e finì in ospedale con una prognosi di 40 giorni.