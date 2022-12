I Carabinieri di Montesarchio (Benevento) hanno arrestato un giovane per l'aggressione a coltellate di un 28enne, trovato questa mattina a terra in strada privo di sensi e con numerose ferite al torace. I militari del nucleo radiomobile di Montesarchio sono intervenuti in una piazzola di sosta lungo la strada provinciale a seguito della segnalazione di un incidente stradale.

Sul posto però c'era il giovane con ferite al torace da accoltellamento. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e solo grazie alla manovra di rianimazione praticata da un carabiniere i sanitari del 118, intervenuti successivamente, sono riusciti a stabilizzarlo. Il 28enne è stato poi trasportato in eliambulanza al Policlinico Federico II di Napoli.

Le indagini avviate dai Carabinieri del nucleo operativo di Montesarchio e dal nucleo investigativo del reparto operativo, coordinate dalla Procura di Benevento, hanno consentito di identificare e di arrestare un coetaneo della vittima. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il 28enne arrestato è stato portato nel carcere di Benevento a disposizione dell'autorità giudiziaria.