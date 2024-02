Nonostante si fosse separato dalla moglie da tre anni, e nonostante le denunce per maltrattamenti presentate nei suoi confronti, continuava ad essere accecato dalla gelosia e dal timore che la donna potesse rifarsi una vita con un altro uomo, tanto da fiondarsi a casa della ex e picchiare la donna e il nuovo compagno. E' l'accusa a carico di un 43enne, arrestato e condotto in carcere nella notte dai carabinieri a Casal di Principe, nel Casertano.

I militari della locale compagnia sono intervenuti su richiesta della vittima, una 34enne, che ha segnalato la presenza a casa sua dell'ex marito. Questi, è emerso dalla denuncia presentata dalla donna e dai veloci accertamenti realizzati dai carabinieri, stanotte, una volta avuto il sospetto che l'ex moglie stesse a casa con il nuovo compagno, ha prima telefonato alla donna, che però non ha risposto, quindi è andato a casa della 34enne, che all'arrivo dell'ex marito è scesa in cortile venendo subito aggredita con schiaffi e pugni; in sua difesa sono intervenuti due dei quattro figli, di 14 e 15 anni, ma il 43enne non si è fermato. Anzi, appena visto il nuovo compagno dell'ex a casa, è entrato nell'abitazione e ha aggredito anche l'uomo, colpendolo al volto con una testata e riempiendolo di calci e pugni.

Solo con l'arrivo dei carabinieri il 43enne è stato bloccato, ma in quel frangente ha minacciato di morte l'ex moglie e il compagno. La vittima ha confermato di essersi separata dal marito nel 2021 dopo 12 anni di matrimonio e di aver già sporto varie denunce per maltrattamenti, subiti anche davanti ai quattro figli minori; l'ultima denuncia risale al 2023.