Sono stati traditi dalle immagini del sistema di videosorveglianza e dalle testimonianze dei presenti in zona, alcuni dei minori che, nel pomeriggio di giovedì, hanno aggredito con calci e pugni un cittadino nigeriano intento a chiedere l'elemosina appena fuori un supermercato di Eboli (Salerno).

La vittima dell'aggressione è stata medicata con prognosi di 7 giorni per le ferite riportate. Nonostante i ragazzi fossero tutti a viso coperto da cappuccio e mascherine, i Carabinieri della compagnia di Eboli sono riusciti ad individuarne tre: si tratta di alcuni giovani ebolitani minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni.

Per loro è scattata una denuncia per lesioni personali in concorso e sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Salerno. Sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri per identificare anche gli altri membri del “branco" che ha aggredito il cittadino nigeriano.