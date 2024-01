"Continuano le aggressioni e le violenze nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori degli ospedali e dei pronto soccorso, chi tutela la salute e la vita degli altri deve essere tutelato a sua volta e lavorare in sicurezza". E' quanto sostiene Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania, dopo l'ennesima aggressione all'ospedale Cotugno di Napoli e alla vigilia della mobilitazione di domani, 12 gennaio, presso il pronto soccorso del Cardarelli, dove, dalle 11.00 alle 12.00, si terrà il flash mob dei medici e degli infermieri, organizzato dalla Uil e Uil Fpl di Napoli e Campania. "I nostri medici ed infermieri non possono lavorare in queste condizioni con un continuo senso di insicurezza addosso - continua Sgambati - vanno presidiati gli ospedali e i pronto soccorso con le forze dell'ordine, vanno inasprite le pene in modo da arginare le continue aggressioni e incrementato l'organico nei nostri ospedali".

Domani, sempre dalle ore 11.00 alle 12.00 si terranno flash mob nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri San Paolo, Vecchio Pellegrini, Santa Maria delle Grazie, San Giuliano, San Leonardo, Aorn Cardarelli, Aorn Santobono, e presso il presidio ospedaliero Cto. Nelle province parteciperanno all'iniziativa anche gli ospedali di San Luca di Vallo della Lucania e il Moscati di Aversa. Giovanni Sgambati e Nicola Di Donna, segretari generali di Uil e Uil Fpl di Napoli e Campania, incontreranno la stampa nel corso del flash mob che si terrà al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli dalle 11.00 alle 12.00.