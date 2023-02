Svolta nelle indagini sull'omicidio di Mario Solimeno, 29enne ferito a colpi di arma da fuoco lo scorso 29 settembre a Eboli (Salerno) e poi morto il 26 ottobre successivo in ospedale a Napoli. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo investigativo di Salerno e della Compagnia di Eboli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Salerno nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura salernitana. Solimeno era stato ferito mentre era in auto in compagnia del fratello; trasportato in ospedale e poi trasferito a Napoli per la gravità delle ferite da arma da fuoco riportate al collo, è deceduto 27 giorni dopo.