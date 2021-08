A partire da domani 1 Settembre il servizio del Trasporto Pubblico Locale svolto da CLP, prevalentemente nel territorio di Caserta, verrà svolto dall’azienda regionale AIR in collaborazione con EAV.

Si tratta di un’operazione che coinvolge oltre 400 lavoratori, oltre150 bus, 5 depositi, per circa 10 milioni di km di linea. Un’operazione complessa che ha richiesto un forte impegno nei mesi di Luglio ed Agosto da parte delle strutture di AIR, affiancate in base ad un contratto di rete dalle strutture di EAV. Un’operazione complessa, con contenziosi ancora in atto, che prenderà forma regolare lentamente ma che parte subito per non lasciare neanche un giorno i cittadini senza servizi.

Un primo passo verso l’azienda regionale, che prevede, a regime, una holding (l’attuale EAV che fonderà per incorporazione AIR SPA), e tre società operative rispettivamente nel settore gomma (l’attuale AIR), nel settore infrastruttura (modello RFI) e nel settore del trasporto ferroviario/metropolitano (modello Trenitalia).

Nel corso del mese di Settembre AIR acquisirà anche i servizi della fallita società Buonotourist (54 lavoratori, provincia di Salerno).

A regime AIR (azienda regionale automobilistica), in attesa delle gare al momento sospese causa Covid, opererà in tutte le province della Campania con circa 1.800 addetti e circa 800 bus.