Circa cinque milioni di elettori domenica 17 e lunedì 18 ottobre sono chiamati ancora una volta alle urne per il secondo turno delle elezioni amministrative. Dopo i risultati di 3 e 4 ottobre, quando si è tenuto il primo turno, resta ancora da decidere il futuro di 65 comuni in Italia, dove gli elettori dovranno scegliere i sindaci delle loro citta' nella sfida a due dei ballottaggi.

Si voterà in dieci capoluoghi tra cui Roma, Torino e Trieste. Le altre sette città capoluogo coinvolte in questo appuntamento elettorale sono Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.

I comuni che andranno al voto per il ballottaggio sono in totale 65, distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli Venezia Giulia.

PROVINCIA DI NAPOLI. Sono quattro i comuni della provincia di Napoli dove dsi torna ai seggi per il ballottaggio. Ad Afragola sfida interna al centrodestra tra Antonio Pannone di Fratelli d'Italia (43,36%) e Gennaro Giustino di Forza Italia (35,86%). A Melito il ballottaggio è tra il candidato del centrodestra Luciano Mottola (37,71%) e la candidata di Pd-M5S Dominique Pellecchia (36,06%). A Vico Equense sfida tra Giuseppe Aiello, candidato sostenuto da Fratelli d'Italia e Udc, e Maurizio Cinque, sostenuto dal M5S e civiche. A Volla si sfidano il civico Ivan Aprea e il candidato Pd-M5S Giuliano Di Costanzo.