Il Capo della Polizia Vittorio Pisani sarà oggi a Teverola, nel Casertano, per partecipare su funerali del Vice Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Nicola Barbato, 61 anni, di cui Pisani era amico personale, avendo entrambi prestato servizio alla Squadra Mobile di Napoli. Barbato è deceduto in seguito agli effetti di una polmonite. Dal 2015 Barbato era sulla sedia a rotelle dopo essere stato gravemente ferito durante un servizio "anti racket" presso un negozio di giocattoli di Fuorigrotta a Napoli da un esattore della camorra in procinto di chiedere il pizzo, che Barbato e un collega avevano individuato. Per questi fatti Barbato fu promosso per merito straordinario, nel 2016 insignito della Medaglia d'Oro al valor civile e nel 2022 dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Da ieri mattina è stata allestita la camera ardente in via Fratte a Teverola, mentre i funerali si terranno oggi alle 16 presso la chiesa San Giovanni Evangelista. Barbato lascia moglie e due figli