NAPOLI. È partita anche da Napoli l’organizzazione di un seminario via web sulla prevenzione e la gestione delle complicanze nella mastoplastica additiva (aumento della misura del seno). Il dottor Adriano Santorelli, infatti, ha fatto parte del team assieme all’americano William P. Adams Jr e al romano Pierfrancesco Cirillo (attuale presidente Aicpe) dell’International on-line Meeting gestito dall’Aicpe, l’associazione italiana chirurgia plastica estetica (attraverso il canale web “Theplasticsurgerychannel”). In un momento dove tutte le attività congressuali si sono fermate per l’emergenza Coronavirus, la faculty ha visto la partecipazione dei più rinomati esperti della chirurgia mammaria tra cui i dottori italiani Mario Pelle Ceravolo Giovanni Botti, lo spagnolo Francisco Bravo, l’inglese Patrick Mallucci e il tedesco Dirk Richter, attuale presidente della società internazionale di chirurghi plastici. Gli opinion leader hanno condiviso le proprie tecniche e presentazioni con più di 600 discenti provenienti da tutto il mondo: Europa, Sud America, India, Malesia solo per citare alcuni paesi collegati.