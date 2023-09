MARCIANISE. Sabato sera, in via De Felice a Marcianise, una ottantaduenne del posto è stata soccorsa dai sanitari del 118 di Caserta poiché trovata da alcuni passanti riversa sul selciato con una ferita alla testa e apparentemente priva di sensi. La donna, trasportata all'ospedale civile di Caserta, è stata ricoverata con un grave trauma cranico in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia. Le indagini effettuate dai carabinieri e dirette dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno permesso, attraverso mirati riscontri e dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, di ricostruire quanto accaduto, che al momento sembrerebbe riconducibile a un investimento da parte di un ciclista. Questa mattina è stato infatti identificato l'uomo alla guida della bicicletta che quella sera, a causa della scarsa luminosità e procedendo a velocità sostenuta, non era riuscito a evitare l'impatto con la donna, allontanandosi senza prestare soccorso. Dovrà rispondere di lesioni personali colpose.