Rissa tra giovanissimi sul lungomare di Casal Velino, nel Salernitano, per un apprezzamento rivolto ad una ragazza. A far scattare la violenza apprezzamenti fatti nei confronti di una ragazza. Dopo le segnalazioni di numerosi turisti spaventati, immediato l'intervento di sei pattuglie dei Carabinieri, già in servizio di controllo straordinario del territorio, che, nonostante il fuggi fuggi generale determinatosi al loro arrivo, sono riusciti a identificare tutti i presenti e, dopo accurati accertamenti, a individuare i sette responsabili della rissa. Hanno tutti un'età compresa tra i 17 e i 20 anni e sono provenienti dall'Irpinia, da Agropoli e dall'Agro Nocerino Sarnese: sono stati deferiti all'autorità giudiziaria ordinaria e minorile.