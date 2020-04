NAPOLI. Sono state prorogate, fino a martedì compreso, le misure restrittive per il territorio di Ariano Irpino che erano scadute alla mezzanotte di ieri: divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Il tutto dopo la richiesta del commissario prefettizio del Comune del Tricolle. Entro e non oltre oggi, l’Unità di crisi regionale, di concerto con il Commissario Straordinario del Comune e con l’ausilio della Protezione Civile regionale, distribuirà alla cittadinanza di dispositivi di protezione individuale. Fino al 3 maggio, salvo ulteriori provvedimenti, è fatto obbligo di utilizzo delle protezioni nei luoghi pubblici e aperti al pubblico siti nel territorio comunale arianese. Una misura decisa per salvaguardare ulteriormente la popolazione locale.