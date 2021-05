GRAZZANISE. La Commissione Bilancio della Regione Campania, su proposta del presidente del Consiglio regionale, onorevole Gennaro Oliviero, ha approvato l'emendamento aggiuntivo che dispone l'erogazione di un contributo di 500.000 euro alla provincia di Caserta per la messa in sicurezza e ristrutturazione del ponte sul Volturno che collega Brezza e Grazzanise. Il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella: «Lunedì 31 maggio è previsto il passaggio dell'emendamento, per l'approvazione definitiva, in Consiglio Regionale. Dal suo insediamento l’amministrazione comunale, con l’aiuto dell’amico Giuseppe Raimondo, sta collaborando costantemente con le autorità competenti per la risoluzione dell’annoso problema del ponte Unità d’Italia. Questo è il primo grande risultato ottenuto: Fatti e non parole! Un grande ringraziamento va all'onorevole Gennaro Oliviero, sempre presente per la risoluzione delle problematiche sul nostro territorio. L’attenzione dell’Amministrazione comunale alla tutela e allo sviluppo del territorio resta elevata; grazie alla valida sinergia istituzionale è possibile registrare questo risultato. Avevamo garantito durante la campagna elettorale che Grazzanise avrebbe ricevuto il rispetto e l’attenzione in troppi anni mancati e quotidianamente cerchiamo di mantenere fede a quel patto».