La Asl di Caserta, al fine di facilitare l'accesso alle vaccinazioni, ha organizzato per martedì 29 giugno nel nuovo centro vaccinale del Centro Campania un open day per i residenti nei comuni del Casertano che hanno un'età superiore ai 12 anni, per la somministrazione del vaccino Pfizer.

Non è necessaria una pre-registrazione ma occorre presentarsi all'ingresso del Centro muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento dalle ore 9.30 alle ore 21. Le vaccinazioni saranno assicurate dalle ore 10 alle ore 22.

Per i minori è obbligatoria la presenza di almeno un genitore, munito di documento, con la firma del consenso dell'altro genitore con allegata copia del documento. Il consenso è scaricabile dal sito dell'Asl nella sezione Pfizer Open Day. All'accesso il personale militare della Brigata Garibaldi, che cura la logistica, verificherà la residenza e consentirà l'ingresso ai soli residenti presenti nell'anagrafe assistiti.