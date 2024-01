Record di richieste in Campania per l’Assegno di inclusione. In base agli ultimissimi aggiornamenti dell’Inps, i nuclei familiari con almeno un componente minore, disabile, over-60 o inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari che finora hanno fatto la richiesta, sono oltre 563mila, di cui il 26,7% solo nella regione. Un altro 21,8% è concentrato in Sicilia, così che le due regioni del Mezzogiorno si confermano come pronte ad assorbire quasi la metà di tutti gli assegni.

IL CALENDARIO DEI PAGAMENTI. Assegni che l’Inps si appresta ormai ad iniziare pagare secondo un calendario preciso: i primi pagamenti partiranno venerdì e saranno ricevuti da coloro che avranno superato i controlli avendo inoltrato la domanda a partire dal 18 dicembre ed entro il 7 gennaio, insieme al Patto di attivazione digitale (Pad). L’88% dei presentatori della domanda per l’Assegno di inclusione, infatti, è costituito da ex percettori del Reddito di cittadinanza. Ad andare in pagamento saranno poi le domande presentate a partire dall’8 gennaio ed entro il 31 gennaio (con il Pad sottoscritto entro la stessa data), il primo pagamento arriverà dal 15 febbraio; per le domande presentate a febbraio, il primo pagamento verrà disposto dal 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del Pad. A regime il pagamento sarà per tutti il 27 del mese di competenza. Va ricordato che l’importo medio stimato ammonta a circa 635 euro e che l’Adi sarà pagato con la Carta di inclusione: l’assegno può essere riconosciuto per 18 mesi e rinnovato, dopo la stop di un mese, per ulteriori 12 mesi. A fare la parte del leone sono, come detto, Campania e Sicilia, seguono nela classifica delle richieste le altre regioni: il 9,6% dalla Puglia, l’8,1% dal Lazio, il 7,7% dalla Calabria e il 6,2% dalla Lombardia.