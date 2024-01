«Chi non rispetta i valori e i principi antifascisti della nostra Repubblica, non è degno di svolgere un incarico istituzionale». Così la Senatrice e Commissaria Pd di Caserta Susanna Camusso commenta le azioni dell'assessore alla Sanità e all'Ambiente della Giunta del Comune di Maddaloni, Claudio Morrone, che, durante lo scorso dicembre, ha diffuso messaggi inneggianti al regime fascista, attraverso immagini e parole antiliberali, violente e razziste.

«Quanto accaduto - continua Camusso - non può essere tollerato ed è necessario che il Sindaco della città di Maddaloni ripristini la credibilità dell'istituzione democratica cittadina, mandando un chiaro segnale di allontanamento a tutti coloro i quali denigrano la cultura italiana antifascista e le esperienze dei partigiani che, in nome della libertà e della Repubblica, hanno perso la vita».

Per questo motivo, la senatrice si unisce all'appello del Comitato per la difesa della Costituzione - Maddaloni Antifascista, invitando tutti e tutte a partecipare il prossimo sabato 13 gennaio alle 17 all'Assemblea Pubblica che si svolgerà presso la Sala Polifunzionale "Franco Imposimato" di Maddaloni, durante la quale verrà ribadita la richiesta da parte dei cittadini di Maddaloni di «revoca immediata dell'assessore Morrone, il cui mandato è ormai in contrasto con i valori democratici e antifascisti della Costituzione Italiana».