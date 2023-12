"La Campania è una Regione amica delle produzioni cinematografiche dell'audiovisivo: abbiamo investito in 5 anni 60 milioni di euro e abbiamo appena pubblicato un bando per l'importo di 5 milioni per dare contributi alle produzioni cinematografiche e anche alle sale cinematografiche che abbiamo nel nostro territorio". Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa convocata a Palazzo Santa Lucia a Napoli per illustrare le iniziative a sostegno del comparto audiovisivo. "Abbiamo appena festeggiato - aggiunge il governatore - il successo straordinario, sostenuto e finanziato anche dalla Regione Campania, di "Napoli milionaria" che ieri ha avuto oltre 4,5 milioni di spettatori: prosegue questo flusso di realizzazioni che stanno davvero diventando un caso nazionale. Dalle produzioni televisive alle grandi produzioni: L'amica geniale, I bastardi di Pizzofalcone, Avvocato Malinconico, Mare fuori. Fino alle produzioni cinematografiche che hanno ricevuto premi a Locarno e premi in tutta Europa" ricorda De Luca che, a proposito di produzioni di successo, accoglie in Regione gli attori Giovanna Sannino, Francesco Panarella e Antonio d'Aquino di Mare Fuori.

Abbiamo deciso di potenziare questa industria cinematografica televisiva dell'audiovisivo nella nostra Regione - fa sapere ancora il governatore -. Siamo partiti con i corsi di formazione per arti e mestieri, legati alle produzioni cinematografiche, e per gli esperti di scenografia e di costumi che abbiamo appena premiato. Si è concluso un corso di formazione di studenti dell'Accademia delle belle arti, finanziato anche quello dalla Regione. Questa scommessa si sta rivelando una scommessa straordinariamente positiva e vincente per la Campania e Napoli in termini di promozione del nostro territorio: gran parte del flusso turistico che registriamo oggi è legato a queste proposte perché dal punto di vista strutturale non è cambiato niente. Quello che davvero è cambiato in termini di innovazione e di attrazione sono le grandi mostre che abbiamo fatto, i grandi musei, le produzioni cinematografiche, quelle televisive, Procida capitale, le Universiadi e tutto quello che ha proiettato Napoli e la Campania con una immagine nuova nel mondo".