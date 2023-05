NAPOLI. Nonostante l’aumento generalizzato dei prezzi, il mercato delle auto in Campania registra dati positivi. Il primo quadrimestre si è chiuso con una crescita sia nel comparto del nuovo che in quello dell’usato. Dall’inizio dell’anno in Campania sono state iscritte al Pubblicoregistro automobilistico (Pra) dell'Aci 20.596 nuove vetture, il 9,1% in più rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno.

L’AUMENTO DEI PREZZI. Tutto questo mentre secondo gli ultimi dati Istat, a marzo i prezzi delle auto nuove siano saliti del +6,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Alla base di tali rincari, sia l’avvento delle auto elettriche sul mercato, i cui costi elevati hanno alzato la media, sia la crisi delle materie prime, dai microchip alla componentistica, materiali sempre più costosi che hanno determinato un’alterazione dei listini al pubblico.

L’ANDAMENTO NELLE PROVINCE. I dati, tuttavia, dicono che delle cinque province campane Napoli, con 9.219 prime iscrizioni, è quella che ha evidenziato l’andamento migliore: +13,1 %. A Salerno, invece, si è registrato l’incremento più contenuto (+0,5% per un totale di 4.903 prime iscrizioni).

BENZINA E IBRIDO-BENZINA OLTRE LA METÀ DEL TOTALE. Relativamente alle alimentazioni, le auto ibride-benzina e quelle solo a benzina detengono, in Campania, la maggiore quota di mercato (complessivamente il 53,8% del totale delle prime immatricolazioni).

L’ELETTRICO AUMENTA, MA È SOLO IL 3%. In netto calo risultano, invece, le vetture diesel (-19,5%), mentre prosegue la crescita galoppante dei motori elettrici (+92,5%), benché aventi un peso specifico ancora marginale (il 3% delle nuove iscrizioni al Pra). Numeri confermati ieri anche dall’Istat a livello nazionale, con la produzione di autoveicoli che a marzo ha fatto un balzo del 35,8% su base annua e quella dell’insieme dei mezzi di trasporto è salita del 12,4%.

IL MERCATO DELL’USATO. Più contenuto, ma comunque in crescita, è pure il mercato dell’usato. In Campania i trasferimenti di proprietà dall’inizio dell’anno sono aumentati del 4% rispetto al periodo gennaioaprile 2022. L’incremento maggiore a Benevento (+7,2%), quello minore a Salerno (+2,7%).

TASSO DI SOSTITUZIONE MIGLIORE D’ITALIA. Infine, il tasso unitario di sostituzione in Campania, nel periodo gennaioaprile è stato pari a 1,32: vale a dire che per ogni 100 auto nuove ne sono state tolte dalla circolazione 132, più del doppio rispetto al resto d’Italia dove il valore di questo indicatore è 0,60. A Napoli, nel periodo considerato, si è riscontrato il tasso unitario di sostituzione più elevato a livello regionale: 1,53.

COPPOLA: «INCENTIVI ANCHE PER VICOLI DA EURO 6 IN SU». «Il mercato dell’auto è in ripresa e questo è un buon segnale per la nostra economia», spiega il presidente dell’A ci Campania, Antonio Coppola. «Per dare continuità a questo trend aggiunge occorre adesso una chiara e netta azione di governo volta a sostenere il rinnovo del parco circolante con incentivi convenienti anche per l’acquisto di motori endotermici di ultima generazione, da Euro 6 in poi». Per Coppola questa misura farebbe bene «non solo all’ambiente, ma anche alla sicurezza stradale, poiché consentirebbe di eliminare dalla circolazione vetture obsolete a favore di nuovi modelli dotati di più moderni ed efficaci dispositivi atti a prevenire gli incidenti o, comunque, ad attenuare le loro conseguenze».