Schianto sabato sera a Limatola. Un'auto con a bordo tre ragazzi si è schiantata contro un muro. Il passeggero seduto dietro al guidatore è morto per le gravi ferite riportate. Secondo una prima ricostruzione la vittima, Antonio, era sul sedile posteriore di una Mini Cooper che lungo via San Rocco, nelle vicinanze del Comune, è finita, dopo un incrocio, contro un muro di cemento armato, alto meno di un metro, di un’abitazione, e si è successivamente ribaltata. Alla guida della macchina un 23enne di Limatola, al suo fianco un 15enne, suo compaesano. L’impatto è stato violentissimo e non ha dato scampo al minore. I primi ad intervenire sono stati gli agenti della polizia municipale di Limatola, sul posto sono poi accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, il 118 ed i carabinieri della Compagnia di Montesarchio. A nulla sono valsi, purtroppo, i soccorsi per Antonio, trasportato all’ospedale di Caserta.