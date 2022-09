Incidente stradale mortale a Cervinara, in provincia di Avellino. Verso le 3.45 in via San Cosma, per cause in corso di accertamento, la conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il muro di cinta di un'abitazione.

Due delle quattro ragazze che erano a bordo dell'utilitaria, tutte 28enni del posto, sono decedute. Si tratta di Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, entrambe 28enni del posto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e di San Martino Valle Caudina, i Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118.