Regione Campania e Comune di Napoli criticano il voto della Conferenza delle Regioni sull'autonomia differenziata. "Oggi la Conferenza delle Regioni - si legge in una nota della Regione Campania - ha espresso a maggioranza parere favorevole alla bozza Calderoli sull'autonomia differenziata. Le Regioni con governi di centrodestra hanno votato un disegno di legge contro il Sud e contro la Costituzione. Hanno votato contro la bozza la Campania, l' Emilia Romagna, la Toscana e la Puglia, ribadendo che prima di tutto occorre garantire diritti basilari, universali ed essenziali in modo uniforme a tutti i cittadini italiani. Amareggia che le altre Regioni del Sud, con governo di centrodestra, abbiano fatto prevalere logiche di partito, allineandosi alle posizioni leghiste e nordiste, a danno delle comunità meridionali". "Mi sembra una strada non giusta per il Paese - rincara la dose il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - ognuno poi si assumerà le sue responsabilità davanti alla storia e ai cittadini". "Noi dobbiamo salvaguardare il Paese - ha aggiunto Manfredi - non ci può essere una riforma solamente politica che tocca le future generazioni e l'interesse nazionale. Bisogna difendere l'interesse nazionale e l'equità. Ci sono dei valori costituzionalmente riconosciuti come l'uguaglianza dei servizi, l'uguaglianza della sicurezza e invece sento nelle materie che potrebbero essere devolute alle Regioni cose che riguardano la sicurezza dei cittadini e il futuro dei nostri figli", ha concluso.