«La Conferenza delle Regioni ha espresso a maggioranza un parere favorevole rispetto al decreto Calderoli sull'autonomia differenziata. Io ho un solo elemento di amarezza: hanno votato a favore della bozza Calderoli anche Regioni meridionali. I colleghi della Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, sanno bene che quella bozza penalizza drammaticamente il Sud, ma hanno fatto prevalere una logica di partito e di coalizione». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook.

«Anche in questo caso - ha aggiunto De Luca - voglio rivendicare, visto che sono un'anomalia nazionale ormai, il fatto che sono l'unico che quando deve esprimere un'opinione se ne infischia delle bandiere di partito e di coalizione. Io difendo la mia comunità, sulla base di una valutazione dei dati di fatto. Se c'è stato uno che ha polemizzato e criticato duramente il ministro Speranza non sono stati i presidenti di Regione di altre coalizioni, sono stato io. Mi dispiace che i miei colleghi di tante Regioni del Sud non abbiano avuto la stessa posizione».